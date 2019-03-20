В рейтинге ООН украинское счастье оказалось африканским

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018, cогласно которому самой счастливой страной стала Финляндия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих показателей оценивают по десятибалльной шкале и выводят средний для страны балл.

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Так, Финляндия в среднем набрала 7,63 балла, на втором месте Норвегия (7,59), далее следуют Дания (5,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88).

Украина (4,1) оказалась на 138-й позиции, между африканскими Суданом и Того. Россия расположилась на 59-м месте, став твердым “середнячком”.

Венесуэла потеряла 2,2 балла и опустилась с 82-го места (5,25) на 102-е (4,8). Авторы исследования отмечают, что эта страна показала наибольшее падение по сравнению с другими государствами.