Члены Республиканской партии не могут прийти к согласию в Сенате США по поводу объемов финансовой помощи Украине в следующем году.

Об этом американский сенатор Элисса Слоткин рассказала российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть внутренняя борьба среди республиканцев. Раньше они были партией Рональда Рейгана, большой партией обороны. Сейчас они полностью поменялись. Появилось крыло изоляционистов во главе Джей Ди Венсом. Они ведут открытую борьбу между собой. Вчера я была в комитете по вооруженным силам, обсуждался бюджет пентагона, который превысил триллион долларов. И там республиканцы спорят между собой, стоит ли предоставлять Украине больше помощи. Некоторые из них спрашивают: почему 500 млн, а не 100, зачем нам давать столько денег? Демократы просто ждут, когда они закончат», – сказала Слоткин.

Она считает, что у президента Трампа нет четкой позиции по Украине, но даже при президенте-демократе эту страну не позовут в НАТО.