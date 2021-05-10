В Республике Сербской открыли бюст Жукову и транслировали Парад Победы в Москве

10.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В отличие от Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ, где с помпой отпраздновали День Европы, но 9 мая там рабочий день, в Республике Сербской БиГ отметили День Победы над фашизмом.

Накануне праздника в столице РС Баня-Луке был открыт бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на открытии бюста русскому и советскому военачальнику 7 мая присутствовали градоначальник Баня-Луки Драшко Станивукович и посол России в БиГ Игорь Калабухов.

Примечательно, что бюст советского военачальника был установлен на Аллее Героев Второй Мировой войны, став единственным монументом русскому в этом памятном месте.

«Георгий Константинович Жуков – символ свободы и антифашизма! – сказал Станивукович, выступая на церемонии открытия бюста. – Баня-Лука — город, внесший значительный вклад в освобождение и сохранение истинных человеческих ценностей во время Второй мировой войны, заслуживает такого бюста. Таким образом, мы укрепляем тесные связи между Республикой Сербской и Россией. Мы посылаем сигнал о важности борьбы с фашизмом из свободного города Баня-Лука».

Праздник 9 мая в РС начался с парада на Красной площади в Москве.

Далее руководство сербского энтитета и представители сербов в федеральных структурах Боснии и Герцеговины(президент Желька Цвиянович, председатель Народной скупщины Неделько Чубрилович, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, председатель Совета министров БиГ Зоран Тегельтия) возложили венки к памятнику жертвам фашизма на площади Павших борцов в Баня-Луке. В церемонии также приняли участие российские дипломаты: посол Игорь Калабухов и военный атташе Сергей Ильницкий.

Выступая на мероприятии, лидер боснийских сербов Милорад Додик отметил, что 9 мая 1945 года ознаменовало конец огромных страданий, унесших десятки миллионов жертв, большинство из которых пришлось на граждан Советского Союза, а среди народов Югославии самый значительный урон потерпели сербы.

«Во время Второй мировой войны у сербов было две армии, одна была Народно-освободительной армией (коммунистов – ред.), а другая – Югославская армия на Родине (монархистов – ред.), которая сотрудничала с союзниками и тем фактом, что в самом конце войны и партизаны, и четники спасали сбитых (немцами и их хорватско-бошнякско-болгарско-словенскими клевретами – ред.) американских и союзных пилотов, четко посылал сигнал в их земли на чьей стороне был сербский народ….

Отмечая День Победы, мы гордимся тем, что были на стороне Великой Победы во Второй мировой войне…. И ваши аргументы о судах, о приговорах, не способны заставить нас признать то, чего не было. Сербы никогда не совершали геноцида, но геноцид был совершен против сербов, что ни один из международных чиновников не хотел признавать. Они всегда пытались поставить сербов на другую, отрицательную сторону, особенно в войнах 90-х годов, когда они пытались навесить на сербов ярлык варваров и эпитет геноцидников.

Они остаются настойчивыми даже сейчас, когда примерно через 20 лет после событий в Сребренице и ее окрестностях у нас есть доступ к информации, которое британское правительство имело в то время, в которой говорится, что руководство Республики Сербской не имело никаких намерений, планировать или участвовать в подготовке к операции в самой Сребренице (решение взять исламистский анклав появилось спонтанно после очередного налета из него – ред.)», – добавил сербский член Президиума БиГ.

Лидер боснийских сербов поблагодарил всех, кто выступает против ревизионизма, за то, что они отстаивают истину, и отметил, что пересмотр истории, особенно связанной со Второй мировой войной, не пройдет и не может пройти.

«Этот «справедливый» и лицемерный Запад! Я устал больше, чем они в своих настойчивых попытках дисциплинировать нас здесь, и они не хотят видеть наши жертвы, наш вклад в победу, общее развитие цивилизации, потому что они бы даже не узнали сегодняшнюю цивилизацию, если бы не наше сербское участие . Мы прошли Голгофу, у нас есть повод отметить эту дату, хотя мы заплатили за нее огромным количеством жертв», – отметил Додик.