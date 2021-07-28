В Республике Сербской отметили 80-летие восстания против немецких оккупантов и усташей

28.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В окрестностях города Козарска Дубица – в местечке Милича Гай, состоялись традиционные торжества в честь начала антифашистского восстания, произошедшего 80 лет назад на Северо- Западе сербской Боснии.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Празднество началось с поминовения павших на Партизанском кладбище в Кнежице. Всего на северо-западе Республики Сербской (Босанской Краине) во время Второй мировой войны погибло 54% местного населения – 18 тысяч человек, из них четыре тысячи детей.

Венки в память о погибших возложили председатель Народной скупщины Неделько Чубрилович, министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Душко Милунович, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Петар Джокич, министр администрации и местного самоуправления Сенка Жужич, а также консул Сербии в РС, градоначальники Приедора, Козарской Дубицы и других городов Подкозарья.

Празднование Дня восстания продолжилось в Милич Гай в рамках традиционных народных гуляний. Обращаясь к аудитории, председатель Народной скупщины отметил, что многие сегодня делают все, чтобы пересмотреть историю и объявить свободный сербский народ, ставший жертвой настоящего геноцида, геноцидниками. Чубрилович подчеркнул, что 80 лет назад храбрый народ Козара одним из первых в Европе осознал зло фашизма и нацизма и храбро встал на защиту своей страны.

«Вот почему эта дата – День восстания против фашизма, является одной из самых важных дат, свидетельствующих о нашем славном прошлом и решимости нашего народа, на протяжении веков платившего высокую цену за свободу, чтобы мы – потомки славных предков, пользовались ее преимуществами. К сожалению, сегодня многие пытаются бросить нам вызов и отнять ее у нас. Сегодня они делают все, чтобы пересмотреть нашу историю и объявить сербский народ, ставший жертвой настоящего геноцида, о чем свидетельствуют захоронения убитых детей Козара неподалеку отсюда, геноцидниками», – заключил Чубрилович.

Выступает Неделько Чубрилович.