В Республике Сербской отметили годовщину страшного преступления НАТО

09.09.2019, Москва, Елена Острякова

День памяти жертв бомбардировок НАТО отмечается сегодня в Республике Сербской (входит на правах участника конфедерации в состав Боснии и Герцеговины) в память о тех, кто погиб в период с 30 августа по 14 сентября 1995 года. В эти дни Североатлантический альянс без одобрения Совета Безопасности ООН провел на территории Боснии и Герцеговины крупномасштабную военную операцию – «Обдуманная сила».

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Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что НАТО бомбардировками Республики Сербской и Сербии вписала себя в самые постыдные страницы истории на европейском континенте после Второй мировой войны.

«Воздушными операциями против Республики Сербской НАТО открыто заняла одну из сторон в гражданской войне в БиГ и тем самым повлияла на конечный исход конфликта. Обедненный уран, который в ходе тех операций сброшен на территории РС и Сербии, и по сей день убивает наших детей. Таким образом, можно сказать, что операции НАТО и спустя 24 года имеют пагубные эффекты для Республики Сербской и ее народа», – цитирует Додика «Российская газета».

В ходе агрессии натовской авиацией осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования.

За две недели было совершено 3206 самолетовылетов, сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования «Томагавк», 46 военнослужащих РС и свыше 50 гражданских лиц были убиты, а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.