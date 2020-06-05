В Республике Сербской отметили годовщину вероломной расправы исламистов над 45 бойцами

05.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В окрестностях городка Жепа прошла поминальная служба и памятные мероприятия по попавшим 28 лет назад в организованную бошнякскими сепаратистамми засаду бойцам Войска Республики Сербской.

Об этом сообщил телеканал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колонна ВРС, перевозившая продовольствие для РЛС, попала в засаду к бошнякским боевикам, поскольку ранее была достигнута договоренность о том, что ее пропустят. В результате практически в упор были убиты 45 человек, среди них одна женщина – медсестра Стана Томич. После нападения остались раненные и выжившие, но эвакуировать их вместе с телами погибших из района, контролируемого сепаратистами, подразделениям боснийских сербов удалось только спустя два дня – во время спасательной операции погибли еще двое сербских бойцов.

«Мы были окружены в течение 58 часов, с большим количеством мертвых и обожженных, – поделился воспоминаниями советник сербского члена Президиума БиГ Молорада Додика – Бошко Томич. – Этот образ теперь всегда живет во мне».

После разгрома воинской колонны бошнякские сепаратисты провозгласили Жепу и соседнюю Сребреницу своими анклавами.

«Стремясь к крови, они имитировали своих предков из дивизии СС «Ханджар» (бошнякской дивизии) и Независимой Державы Хорватской, мстя сербскому народу, – рассказал советник министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской Милан Торбица. – Так только с февраля по июль 1995 года было совершено 35 нападений на сербские села из этих анклавов».

В честь погибших аллея, идущая вдоль места их убийства, теперь носит название «4 июня».