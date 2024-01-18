В Республике Сербской почтили память мирных жителей, убитых исламистами

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В Скелани неподалеку от Сребреницы прошли траурные мероприятия в честь сотен местных сербов, убитых боевиками командира 28 дивизии Армии БиГ Насера Орича.

За более чем 30 лет, прошедших с момента военного преступления, за него так и никто не понес наказания.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в селе Скелани возле центрального монумента, воздвигнутого в память местных жителей – жертв войны 90-х, прошла панихида по 305 здешним сербам, убитым в ходе боснийского конфликта. И, в частности, по 118 из них, погибшим только лишь за два дня в январе 1993 года.

«Резня сербов в Скелани 16 января 1993 года является хрестоматийным примером геноцида. Сербский народ не имеет права молчать об этом, чтобы его вновь не постигла та же участь. И именно поэтому об этом следует говорить ясно и громко в каждом публичном месте», – заявил председатель Совета Республиканской организации семей пленных и убитых воинов, и пропавших без вести гражданских лиц Бранимир Коич.

В своем выступлении он отметил, что чем, как не геноцидом назвать убийство семьи Ристич, у которой из всех детей в живых остался один лишь несовершеннолетний Цветко, а пятилетний Александр, одиннадцатилетний Радисав и четырнадцатилетний Славиша были убиты. Или убийство снайперским выстрелом стоявшей на мосту с ребенком на руках Горданы Секулич?

«Согласно какой военной конвенции они являлись законной военной целью?» — спросил председатель Совета общественной организации, отметив что международное сообщество закрывает глаза на все эти факты, что является доказательством того, что оно не заинтересовано в справедливости для сербских жертв.

Нападение на Скелани произошло рано утром 16 января 1993 года боевиками так называемой 18 дивизии Армии БиГ под командованием Насера ​​Орича. И всего через девять дней после «Кровавого Рождества» в соседнем селе Кравица, где мусульманские боевики рано утром убили 49 сербов – также в основном гражданских лиц. Среди пострадавших были женщины и дети.

Всего за два дня, на Рождество в Кравице и 16 января в Скелани, штурмовики Орича убили 118 сербов, более половины из которых были мирными жителями, и ранили целых 345 человек. За эти, как и за все другие преступления, совершенные бошнякскими боевиками против сербов в районе Подринья, никто так и не был привлечен к ответственности даже спустя более трех десятилетий.

Напротив Насер Орич был оправдан, как Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), так Судом Боснии и Герцеговины.