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12.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Военные преступления, Дзен, Политика
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В Республике Сербской почтили память сербских детей, убитых в ходе боснийской войны


День памяти погибших детей сербского Сараево отмечался сегодня в пригороде Источно Сараево Республики Сербской БиГ.

Во дворе начальной школы «Святой Савва» прошла поминальная служба и были возложены венки к мемориалу погибшим детям.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», венки к мемориалу Погибшим детям в Источно Сараево возложили сербский член и председатель по ротации Президиума БиГ Милорад Додик, члены семей погибших детей, градоначальник Восточного Сараево Любиша Чосич, директор начальной школы “Святой Савва” Даниела Мрда, директор Республиканского центра исследования войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести Милорад Койич.

Милорад Додик сказал, что 121 ни в чем не повинная жизнь – это огромная трагедия, и выразил сожаление по поводу того, что многие люди, стрелявшие в детей, не получили правосудия.

«Очень важно, что мы собрались здесь в этот день, чтобы обратить внимание всех на то, что погиб 121 ребенок, и об этом никогда нельзя забывать, – отметил лидер боснийских сербов. –  В этот день боль, которая нас охватывает, не утихает, но она с нами и в другие дни».

В свою очередь Милорад Койич заметил, что в последнее время из Федерации (бошняцко-хорватской) БиГ поступают заявления от определенных политических структур и кругов, в которых говорится, что политические вопросы могут быть решены только путем войны.

«Четыре тысячи убитых сербских мирных жителей и солдат, защищавших сербское Сараево и многовековую преимущественно сербскую территорию, налагают обязанность сохранить память и передать память об этой и подобных датах нашим новым поколениям, – заявил Чосич. – В эти дни будет отмечаться 25-я годовщина исхода сербов из Сараево, крупнейшего исхода нации со времен Второй мировой войны на европейской земле, что нельзя забыть и преуменьшить».


Список Центра по расследованию военных преступлений, который, к сожалению, еще не окончателен, в настоящее время включает 121 фамилию убитых детей сербского Сараево, и 475 сербских детей,  погибших на всей территории Республики Сербской. На сегодняшний день не было вынесено ни одного судебного приговора или обвинительного заключения в отношении убийц юных сараевских сербов.

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