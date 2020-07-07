В Республике Сербской почтили память жертв бошнякско-хорватского геноцида

07.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне в Братунаце (Республика Сербская Боснии и Герцоговины) была проведена панихида, приуроченная к мрачной годовщине массовых убийств бошнякскими боевиками тысяч мирных сербов среднего Подринья.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После панихиды были возложены венки к мемориальному кресту на местном кладбище, где покоятся останки жертв массовых убийств. В мероприятиях приняли участие государственный секретарь министерства труда, занятости и социальных дел правительства Сербии Зоран Антич, посол России в БиГ Петр Иванцов, а также представители ветеранских организаций и ассоциаций семей жертв войны 90-х.

«28 лет назад в центре Подринья произошло преступление, которое не знала история, и из-за этого этот район стал кровавым венцом сербских страданий и духовным эпицентром сербской коллективной боли, – прокомментировал ситуацию из столицы РС Баня-Луки сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Сербский народ не может и не простит тех, кто совершил эти ужасные преступления, которые причиняют невыносимую боль всем сербам, и при этом они не простят миру господ, которые переписывают историю так, что сербы почти всегда виноваты во всех преступленияхи которые занимаются селекцией жертв».

Во время развязанной бошнякско-хорватскими сепаратистами войны 90-х в районе среднего Подринья в БиГ мусульманские силы убили 3265 сербов, в основном мирных жителей. Только с мая по декабрь 1992 года военнослужащие Армии БиГ убили 400 сербов в муниципалитете Сребреница и 560 в районе Братунаца, в том числе много женщин и детей.

Бошнякские боевики разграбили и разрушили 43 сербских деревни в результате нападений на центральное Подринье и несколько храмов и сербских кладбищ. Они провели одну из самых кровавых кампаний в великий православный праздник Дня Святого Петра в 1992 году, когда под командованием Насера ​​Орича вторглись в сербские деревни Залазье, Биляча, Сасе и Загони, оставив там опустошение и смерть. В ходе этого нападения они убили и убили 69 сербских мирных жителей, а также захватили в плен, а затем убили 22 мирных жителей и сербских военнослужащих.

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Жертвы налета бошнякских боевиков на сербские села в окрестностях Сребреницы.