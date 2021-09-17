В Республике Сербской помянули жертв побоища в селе Сердари

17.09.2021 20:30 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В селе Сердари у мемориального кладбища была отслужена поминальная панихида по шестнадцати мирным жителям, убитым бошнякскими исламистами 17 сентября 1992 года.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В траурной церемонии приняла участие единственная оставшаяся в живых из всей семьи – Радмила Сердар. При этом в ходе нападения боевиков она получила несколько ранений, будучи беременной – исламисты пытались добить ее автоматной очередью, которая задела ее руку и грудь.

Недалеко от бывшего дома Радмилы был установлен памятный знак, на котором написано 16 имен погибших в ходе этнической чистки местных сербов селян. Среди прочих там указаны имена ее родственников – Раденко и Боривое Сердаров, двадцатилетних молодых людей, убитых десятью днями ранее.

«Они пошли на дежурство, их ждали и убили. Потом, через десять дней, нас тут окружили, в селе были я, две мои дочери, соседи. Многие из них были убиты, немногие остались живы», – рассказала Невенка Сердар, мать Раденко.

Самой юной жертве резни было четыре года, самой пожилой – шестьдесят лет, характерно, что в кровавой акции принимали участие мусульманские соседи убитых, которых опознала выжившая Радмила.

«Фикрет Планинчич, Мирсад Смаич, Бесим Чехич, они лично были у меня дома», – заявила жертва этнической чистки еще в 1992 году.

Однако из всех участвовавших в налете на село Сердари боевиков, боснийским «правосудием» был осужден только Фикрет Планинчич, получивший за свои злодеяния одиннадцать лет заключения.