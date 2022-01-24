В Республике Сербской предупредили о подготовке черногорскими наркобандитами убийства Вучича

Президент партии из Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Объединенная Сербская» Ненад Стевандич считает, что у сербов впервые в истории появился лидер, который интегрирует, развивает и укрепляет Сербию как в региональном, так и в мировом масштабе.

Об этом политик сообщил РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это ему (Вучичу – ред.) удалось, сохранив нейтралитет и стабильность Сербии, укрепив ее экономику, институты и армию, – сказал Стевандич. – Вот почему долг всех сознательных и ответственных людей по обе стороны Дрины, а также в Черногории и диаспоре – высказаться и продемонстрировать нашу поддержку президенту Сербии».

Политик добавил, что недавняя информация о том, что один из черногорских криминальных кланов планировал убийство Вучича, зарекомендовавшего себя как единственного носителя политики мира, развития и сотрудничества на Балканах, одновременно поднявший Сербию без присоединения или подчинения какой-либо мировой державе, показывает, что наркокланы контролируются и хорошо сотрудничают с геополитическими центрами силы.

«Те, кто понимает это, будут стоять за его спиной, а те, кто так или иначе упрощают или высмеивают это, могут быть частью той большой игры. Но то, что нас объединяет, всегда было больше и сильнее. У Республики Сербской нет более близкого и сильного защитника, чем Александр Вучич», – заявил сказал Стевандич.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что МВД Сербии официально получило оперативную информацию от «Европола» о том, что организованная преступная группа во главе с гражданином Черногории Радое Звицером занимается покушением на президента Сербии Александра Вучича. Сейчас сербские правоохранители пытаются установить, организовал ли Звицер эту преступную группу сам или получил приказ политических заказчиков.