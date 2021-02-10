В Республике Сербской стартует вакцинация «Спутником V»

10.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Директор Университетского клинического центра Республики Сербской Владо Джаджич сообщил, что вакцинация в сербском энтитете БиГ начнется в пятницу.

По словам специалиста в РС уже доставлены две тысячи доз российских вакцин «Спутник V».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», первыми российской вакциной «Спутник V» привьются сотрудники и заведующий ковидным отделением Университетского клинического центра Республики Сербской.

«Если потребуется, я первым сделаю прививку, – подчеркнул Джаджич. – И все для того, чтобы показать, что вакцины безопасны».

На сегодняшний день в РС поступили 2 тысячи доз российской вакцины, ожидается, что в середине месяца поступят еще 100 тысяч доз.

Также предварительное соглашение о поставках Баня-Лука подписала с производителями вакцины из Китая, и ожидается, что американский Pfizer поступит в сербский энтитет при координации с Советом министров БиГ.