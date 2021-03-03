В Республике Сербской почтили память жертв хорватской агрессии
В 29-летнюю годовщину агрессии Хорватии против городка Брод в Республике Сербской, в пригороде Бродско поле состоялась церемония возложения венков к мемориалу павшим защитникам.
Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
В честь черной даты в Бродском поле состоялась церемония возложения венков и была отслужена панихида.
«В тот день большое количество хорошо вооруженных хорватских солдат с тяжелым вооружением перешло из Славонски-Брода (в Хорватии – ред.) по мосту (через пограничную реку Сава) в Брод, – рассказал руководитель местной ветеранской организации Зоран Видич. – Нападения на сербское население началось сразу же, на трассе «Брод-Дервента», на Стадионской улице, когда хорватско-мусульманские вооруженные силы (подчинявшиеся Сараево – ред.) вместе со 108-й бригадой Национальной гвардии Хорватии захватили центр города».
По словам Видича, из-за эпидемии коронавируса в этом году годовщина агрессии отмечалась скромнее, чем раньше, без большого скопления людей. Также он напомнил, что именно 3 марта 1992 года в тогда еще Босански-Броде (впоследствии переименован в Брод) состоялась встреча представителей трех народов – сербов, хорватов и бошняков-мусульман, политических лидеров партий, имевших советников в местной Скупщине.
Целью встречи было снять напряженность, вызванную проведением референдума о независимости БиГ, который бойкотировала сербская община. Тогдашний председатель Исполнительного совета муниципальной скупщины Босански-Брод, серб Михайло Сриемац предложил решение, чтобы успокоить напряженную ситуацию. Однако по возвращению домой он был обстрелян и ранен боевиками местных бошнякско-хорватских подразделений.
Хорватская армия входит в город.
После чего захватившие город совместно с местными сепаратистами подразделения регулярной армии Хорватии развязали террор против местного сербского населения. В частности 25 марта 1992 года были убиты местные семьи Мартич и Дуянич, а 26 марта в Сиековце были убиты девять гражданских сербов, а в последующие дни оккупации еще 37 сербских жителей. Самой молодой жертве было 17, самой пожилой – 72 года.
Освобождение.
Оккупация Брода и окрестностей хорватской армии продолжалась до 7 октября 1992 года, когда эта территория в результате упорных боев была освобождена армией Республики Сербской под командованием генерала Славко Лисицы.
Хорваты бегут из Брода.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.