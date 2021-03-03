В Республике Сербской почтили память жертв хорватской агрессии

03.03.2021, Белград, Алексей Топоров

В 29-летнюю годовщину агрессии Хорватии против городка Брод в Республике Сербской, в пригороде Бродско поле состоялась церемония возложения венков к мемориалу павшим защитникам.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В честь черной даты в Бродском поле состоялась церемония возложения венков и была отслужена панихида.

«В тот день большое количество хорошо вооруженных хорватских солдат с тяжелым вооружением перешло из Славонски-Брода (в Хорватии – ред.) по мосту (через пограничную реку Сава) в Брод, – рассказал руководитель местной ветеранской организации Зоран Видич. – Нападения на сербское население началось сразу же, на трассе «Брод-Дервента», на Стадионской улице, когда хорватско-мусульманские вооруженные силы (подчинявшиеся Сараево – ред.) вместе со 108-й бригадой Национальной гвардии Хорватии захватили центр города».

По словам Видича, из-за эпидемии коронавируса в этом году годовщина агрессии отмечалась скромнее, чем раньше, без большого скопления людей. Также он напомнил, что именно 3 марта 1992 года в тогда еще Босански-Броде (впоследствии переименован в Брод) состоялась встреча представителей трех народов – сербов, хорватов и бошняков-мусульман, политических лидеров партий, имевших советников в местной Скупщине.

Целью встречи было снять напряженность, вызванную проведением референдума о независимости БиГ, который бойкотировала сербская община. Тогдашний председатель Исполнительного совета муниципальной скупщины Босански-Брод, серб Михайло Сриемац предложил решение, чтобы успокоить напряженную ситуацию. Однако по возвращению домой он был обстрелян и ранен боевиками местных бошнякско-хорватских подразделений.

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Хорватская армия входит в город.

После чего захватившие город совместно с местными сепаратистами подразделения регулярной армии Хорватии развязали террор против местного сербского населения. В частности 25 марта 1992 года были убиты местные семьи Мартич и Дуянич, а 26 марта в Сиековце были убиты девять гражданских сербов, а в последующие дни оккупации еще 37 сербских жителей. Самой молодой жертве было 17, самой пожилой – 72 года.

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Освобождение.

Оккупация Брода и окрестностей хорватской армии продолжалась до 7 октября 1992 года, когда эта территория в результате упорных боев была освобождена армией Республики Сербской под командованием генерала Славко Лисицы.

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Хорваты бегут из Брода.