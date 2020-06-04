В результате обстрела ВСУ пострадала 80-летняя пенсионерка

04.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате обстрела украинскими военнослужащими населённого пункта Таврическое в ДНР была контужена пожилая жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские оккупанты в очередной раз нарушили действующие договоренности и обстреляли территорию нашей Республики.

Боевики 128-й бригады под руководством Гончарука открыли огонь из противотанковых гранатомётов по населённому пункту Таврическое, выпустив двенадцать гранат по мирным кварталам.

В результате обстрела, получила контузию мирная жительница 1940 года рождения.

Ответным адекватным огнем наших защитников вражеская огневая позиция была уничтожена. Потери противника составили: один боевик 1-го батальона 128-й бригады погиб, еще двое получили ранения», – говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали мировое сообщество зафиксировать преступление украинских военнослужащих и нарушение ими Минских договорённостей.

«Не смотря на заявления украинских оккупационных властей о приверженности мирному урегулированию конфликта, украинские боевики продолжают вести огонь по территории Республики.

Мы призываем мировое сообщество зафиксировать преступления украинских силовиков, действия которых направлены на нарушение норм гуманитарного права и ставят под угрозу жизнь и здоровье наших жителей», – добавили в НМ ДНР.