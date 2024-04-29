В Одессе сгорел «замок Гарри Поттера» и ранен Пидрахуй

Вечером Одесса пережила ракетную атаку. По предварительным официальным данным с украинской стороны, над городом была сбита баллистическая ракета. По неофициальным данным, речь идет о якобы ракете «Искандер-М».

В результате падения осколков начался пожар в замке экс нардепа и почетного ректора Одесской национальной юракадемии Сергея Кивалова. К моменту написания этой заметки замок почти полностью выгорел. Сам Кивалов был ранен в бедро и ногу, с венозным кровотечением его доставили в больницу, а впоследствии в частную клинику. Больше всего случившемуся рады местные активисты-нацисты, назвавшие инцидент «настоящей люстрацией» (ничего что пострадала масса мирняка). Поясню почему.

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Сергей Кивалов — человек, с именем которого возникает четкая ассоциация «Партия регионов». Соавтор языкового закона «Кивалова — Колесниченко», отмена которого, в том числе, привела к войне на Донбассе.

Он же знаменитый «пидрахуй», ретро звезда, глава ЦИК образца 2004 года, и если бы не его рвение в желании выслужиться и накрутить голоса за Януковича, которых и так было немало, то, может, страна и не вошла бы в стадию начала конца под названием «Оранжевая революция», за которой уже последовали дно за дном.

Только вот если оперировать понятиями нацистов, Кивалов — это такой «ватный ад», «пророссийское кубло», «кремлевский рыг», цимес всего того, что они ненавидят. Тот же «Нацкорпус» на довоенных выборах, как никого другого, «мочил» именно Кивалова, грозясь поднять супостата «на ножи».

Больше того, 11 лет назад Владимир Путин вручил Кивалову медаль Пушкина «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Во время церемонии награждения, которая прошла в Кремле, Кивалов пообещал президенту РФ «сделать русский язык в Украине вторым государственным»…

Тем не менее, после нацистского переворота в 14-м, ловкий «пушкинист» не только не был люстрирован, но быстро нашел понимание с оккупационной властью, не стеснялся ручкаться с гауляйтерами, и даже бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный защитил докторскую диссертацию в области права и получил научное звание доктора философии именно в киваловской богадельне.

Правда нацисты рангом помельче, да и часть политических «элит», не переставали пить у «пидрахуя» кровь. А, в частности, постоянно пеняли ему его хоромами, прозванным в народе «Замком Гарри Поттера». Правда, официально он считается Учебно-оздоровительным комплексом академии, а неофициально — частной собственностью бывшего регионала. Отсюда и безудержная радость.

За радостью нацистов уже меркнет тот факт, что «героическое сбитие» произошло в курортной зоне — Кивалов же просто отжал у города землю (парк, часть пляжа, причал), и выстроил свою резиденцию. А «козаченьки» так постарались, что осколки от сбитой ракеты и от ракеты ПВО (обнаружены элементы начинки противоракеты в виде металлических кубиков) разлетелись по округе, в результате чего четверо людей погибли (паблики сообщают, что среди них проректор юракадемии Борис Васильев и киваловский рабочий), 30 мирно гуляющих по берегу моря людей были ранены, у многих тяжелейшее состояние, поэтому к утру количество жертв, скорее всего, увеличится.

«Удар нанесен по гражданской инфраструктуре. По спортивным комплексам, никаких военных объектов в этой локации нет и не было. Было использовано ракетное оружие, тип которого сейчас устанавливается. Но могу констатировать, что на стенах пораженного объекта дырки от шрапнели, то есть, скорее всего, это боеприпасы, которые предназначены для уничтожения живой силы», — отрапортовал спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Вопрос, правда, в том, зачем РФ поражать мирняк, гуляющий с детьми и собаками, да, собственно, и самого Кивалова, если это как раз для нацистов он лютый враг, а для России — так, «сядь, Промокашка, не мелькай», рядовой предатель?

А так как речь, повторюсь, идет о курортной зоне, напичканной действующими и заброшенными детскими лагерями и санаториями, в которых, как известно, гнездится военный контингент, лететь могло вовсе не в «Гарри Поттера». И все это, к тому же, на фоне не прекращающихся слухов о высадке в Одессе французского военного десанта. А впрочем, после такого резонансного сбития мы еще услышим немало сказок.