В результате украинского обстрела ранена мирная жительница Донбасса

Украина нанесла миномётный удар по жилым кварталам на окраине Горловки, защитники Донбасса в ответ подавили огневую точку противника.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате разрыва украинской мины, получила ранения мирная жительница 1969 г.р., находившаяся в это время во дворе собственного дома», – говорится в сообщении.

Потерпевшей оказали необходимую помощь оперативно прибывшие медики. Её доставили в городскую больницу №2 города Горловки.

Также в результате обстрела пострадали жилой дом по адресу ул. Невельского, 97 и припаркованный там же автомобиль.

Глава ДНР Денис Пушилин обнародовал экстренное заявление:

«Украинская сторона продолжает настойчиво выводить конфликт в горячую фазу. Только за вчерашний день ВФУ выпустили более 50 мин различного калибра на Донецком и Мариупольском направлениях.

Руководствуясь моим приказом, а также в соответствии с Мерами по усилению режима прекращения огня, после безрезультатной попытки задействовать координационный механизм при участии СЦКК в действующем составе, Народной милицией ДНР был открыт ответный огонь с целью защиты населения Республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины.

Уже было предупреждение о том, что подобные провокации не сойдут с рук украинской стороне: Донецкая Народная Республика будет предпринимать соответствующие шаги для обеспечения безопасности своих жителей.

В очередной раз обращаю внимание: эскалация не выгодна прежде всего ВФУ. Мы неоднократно доказывали обороноспособность Республики, о чем красноречиво говорят тысячные потери армейского состава вооруженных формирований Украины.

В случае обстрелов со стороны ВФУ Народная милиция ДНР вправе использовать все возможности по защите наших граждан, предоставленные Мерами по усилению перемирия. За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем».