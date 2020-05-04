04.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
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В результате украинского обстрела в Донбассе ранены трое детей


Сегодня в результате обстрела посёлка Александровка со стороны ВСУ в ДНР были ранены трое детей.

Соответствующий документ в своём Telegram-канале опубликовал известный российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В докладе говорится, что в результате обстрела Александровки из БМП-2 были ранены трое детей 2013, 2010 и 2013 г. р. Пострадавшие получили осколочные ранения в спину, голову и ногу, на данный момент они эвакуированы в нейрохирургию ДОКТМО им. Калинина в Донецке.

Напомним, два дня назад в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ ранение получил семилетний ребёнок из ЛНР.

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