В результате украинского обстрела в Донбассе ранены трое детей

04.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в результате обстрела посёлка Александровка со стороны ВСУ в ДНР были ранены трое детей.

Соответствующий документ в своём Telegram-канале опубликовал известный российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В докладе говорится, что в результате обстрела Александровки из БМП-2 были ранены трое детей 2013, 2010 и 2013 г. р. Пострадавшие получили осколочные ранения в спину, голову и ногу, на данный момент они эвакуированы в нейрохирургию ДОКТМО им. Калинина в Донецке.

Напомним, два дня назад в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ ранение получил семилетний ребёнок из ЛНР.