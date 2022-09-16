В результате украинского теракта погиб генпрокурор ЛНР

16.09.2022  13:20 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Сюжет дня, Терроризм, Украина
Новости Украины

В столице Луганской народной Республике случился теракт – в здании  произошел мощный взрыв.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают из Луганска местные СМИ.

В столице Луганской народной Республике случился теракт – в здании  произошел мощный взрыв. Об...

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По словам, источников телеграм-канала WarGonzo, целью террористов стал генпрокурор ЛНР Сергей Горенко, который получил тяжелое ранение.

«Взрыв произошёл изнутри здания. По всей видимости в городе работает ДРГ, поиском которой сейчас занимаются спецслужбы Республики.

Налицо системная атака на правительственные учреждения народных республик. Ранее сегодня ВСУ обстреляли из американских систем РСЗО HIMERS Херсонскую городскую администрацию, в результате чего пострадали мирные горожане. Очевидно, что целью таких террористических атак является сеяние паники и страха среди гражданского населения», – пишет WarGonzo.

Позднее, источники канала в луганских силовых структурах сообщили, что генпрокурор Сергей Горенко скончался от полученных ранений, вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко.

«Очень надеемся, что информация не подтвердится, но все говорит об обратном. По всей видимости, СВУ было переведено в действие во время совещания руководящего состава», – предполагают авторы проекта.

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Просмотров: 840

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