В РФ будут активированы сотни «спящих» украинских агентов и террористов – Подберёзкин

Сотни «спящих» агентов, мигрировавших из Украины в разные регионы РФ, сейчас будут активизированы ГУР и СБУ Украины. На кону президентские выборы в России, нужна смена режима, нужно сломать Путина. Поэтому сбитый Ил-76 с украинскими пленными на борту – это лишь продолжение диверсионной работы, которая будет только нарастать.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так как военное поражение Украины неизбежно, и это признают все, вопрос только во времени, то усиливаются некоторые формы, которые считаются в этих условиях более эффективными. В данном случае – диверсионные действия. Обратите внимание: у нас идёт серия поджогов, то там склад сгорит, то нефтехранилище, то сегодня в Туапсе прилетело. Не обязательно должно прилетать – вдруг загорелся склад, вдруг загорелся рынок. Там места достаточно доступны для любого гражданина. Я думаю, что здесь активизировалась та команда спящих, которую нам пророчила военная разведка и Служба безопасности Украины в своё время, как раз в расчёте на этот террор и внутриполитическую дестабилизацию. Потому что главная задача для американцев – это не военная победа Украины. Они в общем-то не очень так к этому стремятся. Если бы они хотели этой победы, они дали бы значительно больше, чем они дают сейчас. Они хотят затянуть военный конфликт, давить на нас и добиться внутриполитической дестабилизации в России», – отметил эксперт.

По его оценке, диверсии и теракты будут учащаться по мере приближения президентских выборов.

«Им нужна смена режима. Поэтому, к сожалению, это то, к чему будут прибегать сейчас все чаще и чаще. И в этом смысле нам надо как-то максимально внутри консолидироваться. Потому что одному это не сделать. Не хватит ни милиционеров, ни эфэсбешников для того, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность территории, на которую приехало несколько миллионов граждан соседней страны, среди которых могут быть десятки, сотни законспирированных агентов. Я уж не говорю про тех, кого могут просто подкупить или задурить. Сейчас форма терроризма и диверсии становятся всё более предпочтительными для ВСУ и для военной разведкой Украины», – уверен Подберезкин.

Он подчеркнул, что ракетный удар по самолёту требует подготовки, и она явно предшествовала удару.

«Лично моё мнение, что это было сделано диверсионной группой. Пусть дальше эксперты разбираются, ПВО или нет, но если самолёт заходил на посадку, то это прекрасный повод, чтобы из РСЗО, у которых дальность по высоте 4 км, сбить такой самолёт. Это могла сделать диверсионная группа, которая знала о том, что полетят пленные украинцы. А для того, чтобы пленных наказать, на самом деле демонстративно украинцам уже не раз показывали, на что они готовы. В том числе HIMARS бомбили по зоне, где содержались пленные украинские военнослужащие. И заградотряды расстреливали из крупнокалиберных пулемётов отступающих украинцев. Здесь есть ещё один, на мой взгляд, очень важный момент. Мы недооцениваем его. Но есть в определённом смысле негативные качества в той части русской нации, которая проживала на территории Украины и называла себя украинцами – это беспощадная жестокость. Мы сейчас не говорим, но на самом деле уже после Второй мировой войны больше 50 тысяч гражданских было уничтожено бандеровцами. Порядка 50 тысяч военнослужащих и офицеров было уничтожено. То есть более 100 тысяч человек в послевоенное время солдат и гражданских было уничтожено. Причём это очень часто делалось зверскими методами, которые допускали только бандеровцы. Они были сопоставимы только с такими же зверствами венгерских оккупантов», – указал эксперт.

По его словам, для бандеровца поджечь соседа-селянина – милое дело. Поэтому никакой трагедии в гибели украинских военнопленных для их же соотечественников нет.

«Они максимально будут использовать террористическую диверсионную деятельность для запугивания. Примером нам Одесса, которую демонстративно сожгли, и «Азов», которым тысячи людей были уничтожены в подвалах. На самом деле мы не знаем, сколько людей замучены в подвалах Харькова и других городов. Ясно, что это не одна сотня. Мы об этом как-то не говорим, а зря. Надо понимать, что экзистенциальная война, которая нам навязана американцами, она будет такой войной, и никакие намёки на переговоры, договорённости и всё прочее не помешают. Американцам очень бы хотелось, чтобы военные действия по эскалации были несколько ограничены, чтобы можно было собрать ресурсы для дальнейшего рывка. Но это никаким образом не будет касаться диверсионной деятельности, которая развёрнута с 2014 года в полном масштабе», – заключил Подберезкин.