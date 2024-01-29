В РФ для Белоруссии восстановят то, что Украина забросила

Елена Острякова.  
29.01.2024 20:30
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Украина


Россия и Белоруссия хотят увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга, чтобы улучшить логистику белорусских товаров.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Белоруссия хотят увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга,...

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«Миллионы и миллионы, десятки тонн белорусских грузов переориентированы с портов Балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, черноморские порты. Но напряжение существует. Поэтому мы приняли решение, что железная дорога должна интенсивней работать.

Там на первом этапе нужны небольшие деньги, чтобы разъезды восстановить. Они были, но когда Украина отошла от транзита в питерском направлении, сложилось то, что сложилось», – сказал Лукашенко.

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