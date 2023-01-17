В РФ до сих пор большие сложности с изготовлением боевых беспилотников – эксперт

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Несмотря на то, что российская армия до сих пор испытывает серьёзную нехватку боевых беспилотников, в РФ всё ещё запрещено заниматься их разработкой и изготовлением.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень большая проблема на фронте – это засилье FPV дронов. Это полёт по камере. Это когда с дрона просто транслируется видео, человек сидит в очках, и вручную им управляет. Там нет функций самонаведения и прочего. Его задача – к дрону привязана какая-нибудь РПГ, и его задача бахнуть в какую-нибудь бронетехнику. Иногда по пехоте работают. От них очень много проблем, потому что стоимость такого дрона где-то триста долларов. И получается, что за четыреста долларов ты выводишь из строя БМП. А делать эти дроны могут реально школьники. У украинцев этих дронов – очень много. А мы сейчас только начинаем догонять эту тему и пытаться что-то делать в этом направлении», – сказал он.

Товкач подчеркнул, что в России частный производитель не имеет права заниматься разработкой боевых дронов.

«Вам по-прежнему нельзя заниматься разработкой боевых беспилотников. Растолкуйте, почему», – попросил ведущий.

«Потому что есть 221 статья, которая запрещает разработку элементов оружия. Оборот взрывчатых веществ – это понятно, никто не просит заниматься взрывчатыми веществами. Но так как ударный дрон – это оружие, то его разработка запрещена законом. Я направлял запрос в МВД, они подтвердили, что это так. Они посоветовали, что мы же можем доставлять пиццу, пусть она и 152 миллиметра. Вот, через пень-колоду, и приходится это обходить. Действующие законы запрещают разработку военных дронов. Нужно получать лицензию. Это связано с заведением второго уровня секретности. А здесь выступает та проблема, что очень сложно найти разработчика. Потому что не все хотят связываться с секретностью», – объяснил гендиректор.