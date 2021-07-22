«В РФ есть свобода слова» – российский либерал огорошил Гордона

22.07.2021, Москва, Елена Острякова

Известный российский либеральный журналист Михаил Зыгарь огорошил скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявлением о том, что в России есть свобода слова.

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«В России есть свобода слова для тех, кто ее хочет. Для меня – есть. Интернет в России – среда, где существует свобода слова. Это бесконечный океан, где живет и плещется современная российская журналистика. Я со многими спорю и говорю, что современный уровень российской журналистики намного выше, чем в былые годы. Мне кажется, что журналистика стала качественнее и отчасти даже свободнее, смелее, чем в те времена, которые могли бы показаться золотым веком российской журналистики», – сказал журналист.

«Интернет дал невероятные возможности и снизил порог входа в журналистику. Теперь каждый человек сам себе журналист. Много шлака, но много и журналистов, которым раньше нужны были редакции, теперь не нуждаются в этом и могут делать высококлассную продукцию сами», – считает Зыгарь.

При этом он осудил практику объявления СМИ, имеющих зарубежное финансирование, иноагентами.