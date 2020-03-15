15.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
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В РФ может возникнуть новая партия во главе с «русским Трампом»




Несмотря на эпидемию коронавируса, вчера в Москве прошла экстренная конференция «Союза добровольцев Донбасса», которая может стать прелюдией к созданию новой политической силы в РФ.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие бывший помощник президента РФ по украинскому направлению Владислав Сурков, первый председатель Совета министров ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, а также глава общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев. Перед началом пресс-конференции все участники прошли проверку на коронавирус.

В ходе конференции Владислав Сурков отметил, что «Союз добровольцев Донбасса» – это единственная организация, где он по-прежнему числится и куда его продолжают приглашать.

«Это единственная организация, где я по-прежнему числюсь. Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно, что приглашают сюда. Здесь ещё перед входом на руки спиртом брызгали, жалко не наливали, но я все равно успел причаститься немного», – отметил Сурков.

В свою очередь, Александр Бородай подчеркнул необходимость для России таких людей, как бывшие ополченцы Донбасса.

«В Госдуме протолкнуть закон против гей-пропаганды было очень и очень непросто. Огромное количество народных избранников сильно сопротивлялись. Так что люди из СДД там нужны. Как говорится, больше Донбасса – меньше пидорасов», – добавил Бородай.

По мнению Семёна Пегова, данная экстренная конференция может быть началом новой политической силы во главе с крупным бизнесменом Константином Малофеевым.

«К чему бы всё это? Уж не создаётся ли на наших глазах новая политическая сила, которую может возглавить пресловутый «русский Трамп», при поддержке интеллектуальной артиллерии в лице ВЮ и пехоты во главе с Бородаем и его добровольцами-ветеранами (половина из них – действующие сепары)», – прокомментировал военкор.

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