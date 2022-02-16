В РФ полным ходом идёт строительство глобального автомобильного и ж/д коридора Европа-Китай

Правительство России реализует мега-проект по строительству автодороги «Европа-Западный Китай»

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы поставили задачу за 3 года построить дорогу 1600 км от Москвы до Екатеринбурга. На участке Москва-Казань работают сегодня 15 тыс строителей, а в пике, в июле, будет работать 38 тыс строителей и 12 тыс единиц техники. И мы полностью уже вышли на участок Казань — Екатеринбург, подготовку территорий, проектно-сметной документации.

И дальше прорабатываем возможность от Екатеринбурга до Тюмени, до Челябинска в этом году участок запустим, и дальше в рамках нашей опорной сети — до Новосибирска и до Монголии. Благодаря этой трассе можно будет от Петербурга до Екатеринбурга доехать за 17 часов. Никогда такого не было», — подчеркнул Хуснуллин.