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08.11.2018
 
Криминал, Россия, Украина
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В РФ пресечена деятельность крупного украинского наркокартеля

Московский областной суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении 20 граждан Украины и одного россиянина, которые создали настоящий наркокартель и совместно участвовали в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере и подделке документов.

Об этом сообщает “Российская газета”, уточняя, что дело поступило в суд из Генеральной прокуратуры РФ с утвержденным обвинительным заключением.

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“В официальном сообщении надзорного ведомства уточняется, что в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области были ликвидированы три подпольных лаборатории по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 870 килограммов готовых наркотических средств, более двух миллионов рублей, вырученных от продажи опасных таблеток, а также 13 автомашин и 18 поддельных паспортов, по которым в Подмосковье подпольно жили украинцы”, – отмечается в публикации.

“По данным прокуратуры, участников криминальной группировки массово вербовали на Украине, они проходили обучение процессу незаконного производства, перевозки, упаковки и распределения наркотиков по тайникам. Их обеспечивали не только фиктивными документами граждан России, но также средствами связи, немалыми денежными сумами, как на расходы по изготовлению и сбыту наркотиков, так и в качестве оплаты за преступную деятельность”, – уточняет газета.

По данным следствия, с декабря 2015 года по декабрь 2016 года криминальная группа занималась в кустарных условиях производством наркотических таблеток широкого и опасного действия, которые продавали через интернет-магазин по всей России.

Общее число членов преступного сообщества пока не называется, часть преступников прячется за границей, в основном на Украине.

Всего изъято свыше 870 килограммов наркотиков, более двух миллионов рублей, вырученных от продажи опасных таблеток, а также 13 автомашин и 18 поддельных паспортов, по которым подпольно жили украинцы.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, поставщики наркотиков из Украины в Крым получили 8 и 9 лет тюрьмы.

Кроме того, на Луганщине подросток, купивший наркотики у солдата ВСУ, попал в больницу с передозировкой.

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