В РФ приступают к строительству масштабной сети высокоскоростных ж/д магистралей

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Россия начинает развивать скоростное железнодорожное сообщение.

Об этом, выступая сегодня в Госдуме РФ, заявил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает корреспондент «ПолитНавигтора».

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«Начинаем с направления Москва-Санкт-Петербург. Затем в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск. Проект совместно реализуют РЖД, правительство Москвы и Сбер по концессионной модели. В течение 5 лет будет создан новый отраслевой транспортно-производственный – с обеспечением технологического суверенитета государства», – сказал Белозеров.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.