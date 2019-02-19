В РФ прижали махинаторов из Baring Vostok. «Уважаемые люди» в шоке

19.02.2019, Москва, Александр Ростовцев

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал пять фигурантов по делу о мошенничестве группы компаний Baring Vostok, включая её руководителя, американца Майкла Калви. Арестованных подозревают в хищениях на сумму 2,5 млрд рублей через кредит, выданный банком «Восточный».

Вместе с американцем были задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, финансовый партнёр Филипп Дельпаль, медийный партнёр Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, а также председатель совета директоров «Вятка Банка» Алексей Кордичев. Следствие сообщает, что ведётся розыск и других соучастников по делу о хищении.

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Максим Владимиров.

По информации от адвоката Владимирова, уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ России. По данным юриста, в 2015 году банк «Восточный» оформил кредит коллекторскому бюро, а в 2017-м вместо возвращения долга были оформлены отступные, «с которыми согласны не все акционеры». Это отступные и стали поводом для возбуждения уголовного дела. По его же словам, банк «Восточный» не признан потерпевшим по делу.

Иван Зюзин

По данным ТАСС, с заявлением о хищении в ФСБ обратился сотрудник банка «Восточный». По информации агентства, на сбор доказательств потребовалось всего пять дней – с 7 по 12 февраля.

«Заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) задолженности перед банком по кредитным договорам в размере 2,5 млрд рублей, он (Майкл Калви) решил организовать их хищение, передав в собственность банка вместо указанной суммы денег 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG)», – сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

По уточнённым сведениям, Калви, Дельпаль и другие участники «схемы» оценили этот пакет акций в 3 млрд рублей. Позднее они убедили акционеров банка проголосовать за решение об отступных, согласно которому вместо долга по кредиту банк получает акции IFTG, отмечают в Следственном комитете. Эксперты оценивают реальную рыночную стоимость ценных бумаг всего в 600 тыс рублей.

Филипп Дельпаль

Следует заметить, что российские правоохранители нечасто гарпунят таких крупных китов делового мира, как Baring Vostok. Открытые источники гласят, что это крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в РФ и других странах бывшего СССР (разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, интернет, телекоммуникации, потребительские товары, технологии, финансовые услуги, коммерческая медицина и т. д.). Действует с 1994 года.

Входит в состав акционеров банка «Восточный», онлайн-ритейлера Ozon, сети медицинских центров «Семейный доктор», торговой онлайн-площадки Avito, ритейлера Familia, спутниковой телесети Viasat, сети гастрономов «ВкусВилл», девелоперской Etalon Group, оператора широкополосного интернета и коммерческого ТВ «ЭР-Телеком», российской сети Papa John’s, агрегатора такси Gett, сервиса вызова врачей на дом Doc+, клуба покупателей товаров для мам Mamsy, многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС), компаний «1С», онлайн кинотеатра IVI, а также, «Новомет», Skyeng, «Профи.ру», «Вертикаль», «Центр Финансовых Технологий», «Солофарм», «Энфорта», «Сорсдата», «Рево Технологии» и прочих заводов, газет, пароходов.

Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok – гражданин США Майкл Калви. Выпускник именитой Лондонской школы экономики, работал в известной инвесткомпании Salomon Brothers (специализировался на слияниях и поглощениях), был сотрудником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 1994 году стал одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» и фонда Baring Vostok Private Equity. В настоящий момент возглавляет инвестиционные комитеты фондов под управлением Baring Vostok, входит в наблюдательный совет Международной школы бизнеса Кембриджского университета. Калви давно и обоснованно подозревается в тесной связи с британскими и американскими спецслужбами. Ему «принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в список 40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России.

Майкл Калви.

В ходе допроса в Следственном комитете (СК) Калви заявил, что непричастен к хищению 2,5 млрд рублей. В своих показаниях американец утверждает, что сделка с банком «Восток» была, но «всё, что указано в ходатайстве (имеется в виду заявление сотрудника банка в ФСБ) – неправда». Бизнесмен попросил следствие его понять, простить и отпустить под залог в 5 млн рублей.

Тем временем раскололся и начал давать показания банкир Кордичев. В интервью РИА Новости адвокат Кордичева заявляет, что его подзащитный дал согласие сотрудничать со следствием и заложил Калви с подельниками: «Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли».

Алексей Кордичев.

Пока следствие разбирается с подозреваемыми в мошенничестве, в понедельник появилась ответная, и весьма любопытная реакция «уважаемых людей» на арест пятёрки махинаторов.

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «в деле сначала надо разобраться», но затем оговорился, что если факты подтвердятся, то никто не может дать поблажки нарушителям закона.

Калви с подельниками арестован на срок 2 месяца, но при наличии особых обстоятельств, арест может быть продлён. В поддержку Калви вместе с требованием смягчить ему содержание под арестом выступили и готовы поручиться бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Управляющий «Сбербанком» Герман Греф заявил, что знает американского предпринимателя, «как порядочного человека».

Ваган Абгарян.

Заметим, все эти «уважаемые люди», особенно из РСПП, вставляют палки в колёса и мешают принятию в Госдуме законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за выполнение западных санкций против России. Эти люди палец о палец не ударили, чтобы в течение пяти лет продвинуть в Крым крупный российский бизнес из боязни как бы чего не вышло. Но готовы ручаться за американского бизнесмена, подозреваемого в связях с западными спецслужбами.

Правда, «уважаемые люди» нашли для оправдания своих поручительств другую отмазку: дескать, арест Майкла Калви ухудшит инвестиционный климат в России и помешает реализации уже стартовавших проектов.

Системная либерда затянула любимую волынку «ФСБ кошмарит бизнес».

Однако, если копнуть инвестиционную деятельность Baring Vostok за последние 25 лет, то на свет выплывет не слишком впечатляющая сумма в $2,8 млрд, вложенная не только в российские проекты, но и в украинские, казахтанские и много какие ещё. Если раскидать на всех, то за четверть века инвестиции Baring Vostok будут иметь бледный вид, холодные ноги.

Защитники Калви клянутся и божатся, что Калви «сделал очень много для привлечения в страну инвестиций и для становления многих российских компаний. Возможно, это и так. Но красть и мошенничать запрещает Уголовный кодекс, что должно помогать в тех случаях, если у инвесторов (или кого угодно ещё) сбиты моральные ориентиры.

И совсем уже странным выглядит экстренный отъезд за границу лётчика-космонавта Алексея Леонова, тесно связанного с Baring Vostok через членство в консультационном совете компании и давным-давно купленного с потрохами «Альфа-Групп».

Странно то, что Леонов уехал якобы для срочного лечения почек. Неужто в России, при всех издержках и недостатках отечественной системы здравоохранения, легендарному посмели отказать в лечении ведущие институты и клиники страны?

В общем, крупный российский бизнес в очередной раз доказал, что в России нет национально-ориентированного бизнеса, уважающего родной Уголовный кодекс. Беспокойство «уважаемых людей» имеет отчётливый шкурный характер: они боятся, что из-за Атлантики прилетит ответка и все эти союзы российских инвесторов и предпринимателей станут токсичными и нерукопожатными в среде западных деляг.