В РФ признали, что ошиблись с Трампом. Откуда же оптимизм с Зеленским?

19.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Отношения между Россией и США всегда были непростыми, однако раньше Вашингтон хотя бы демонстрировал готовность попыток договориться. С приходом Дональда Трампа американская администрация «пробила дно» – более того, ситуация продолжает ухудшаться.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил российский политолог Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо признать, что раньше встречи (между представителями России и США – прим. ред.) имели хоть какое-то содержание, потому что был хоть какой-то выхлоп, после них были попытки что-то действительно делать. Довольно неудачные, но тем не менее. Мы можем вспомнить, как Лавров и Керри, хоть это и было потерянное время, но они чуть ли не полгода кропотливо работали над сирийской дорожной картой. То есть там всё-таки наблюдалось какое-то желание американской стороны добиться чего-то конкретного.

Во-вторых, хоть и тогда отношения были весьма скверными, но всё-таки Барак Обама в еженедельном режиме санкции против России не объявлял. А администрация Трампа это делает буквально каждую неделю. Поэтому я бы сказал, что у нас траектория идёт вниз», – отметил он.

По мнению Фёдора Лукьянова, одним из важнейших вопросов в отношениях США и РФ является Украина.

«Будущее Украины и отношения с ней – это стратегический вопрос для России не в смысле «кто что контролирует», а в том, что исторически так уж вышло, что весь контекст очень большого пространства на стыке Европы и Азии очень сильно зависит от того, что происходит с Украиной и как Россия к этому относится.

На мой взгляд, события 2014 года стали крахом российской политики в отношении Украины с 1992 года, которая была построена на разных гипотезах, которые никогда не оправдывались. И то, что случилась – это чудовищная драма и трагедия, которая должна быть принята к сведению и проанализирована, чтобы понять, что дальше», – добавил эксперт.

Он также считает, что «майданный эксперимент» на Украине провалился, и народ, несмотря на тотальную пропаганду, жаждет прекращения войны и возобновления добрых отношений с Россией и Донбассом.

«То, что происходит сейчас – это для Украины тоже судьбоносный водораздел. Мы можем сколько угодно потешаться над тем, что у них комик президент, или произносить любые другие комментарии. Но совершенно очевидно, что 3/4 населения совершенно убедительно отвергли всю ту политику, которая проводилась. Евромайданный эксперимент закончился чистым результатом – нет, мимо.

Украинский избиратель гораздо более вменяемый, чем его политическая верхушка. Потому что сейчас дело даже не только в результатах выборов, но и сейчас на опросах подавляющее большинство украинцев говорит, что Зеленский должен немедленно начать переговоры с Россией и даже с Республиками, и прекратить войну. И это показывает, что у людей здравый смысл всё-таки никуда не делся, не смотря на мощнейшую обработку сознания последние 5 лет.

Что касается Зеленского, я никого не хочу обидеть, но я бы не сказал, что он более человеколюбивый. Он более человекообразный. Если Порошенко производил впечатление провинциального трагика с какими-то искусственными фиоритурами и напором лжетемперамента, то Зеленский как артист намного талантливее Порошенко. Он яркий, производит позитивное впечатление.

Какой будет политика – я думаю, не знает никто, включая его самого. Потому что он «новый человек в этом бизнесе», и ему надо разобраться. И не сомневаюсь, что он в какой-то степени в состоянии это сделать», – резюмировал политолог.