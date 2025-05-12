В РФ прокомментировали ультиматум Запада Москве в День Победы

Максим Столяров.  
12.05.2025 20:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Объявленный некоторыми европейскими лидерами «ультиматум» не испугает, а только разозлит русских, которые давно привыкли к санкциям.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявленный некоторыми европейскими лидерами «ультиматум» не испугает, а только разозлит русских, которые давно привыкли...

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«Соединенные Штаты и Евросоюз готовят России ультиматум – немедленно согласиться на 30-дневное перемирие без предварительных условий, иначе введение нового пакета жестких антироссийских санкций», – сказала ведущая и попросила прокомментировать.

«Я не знаю, что творится за кулисами мировой политики. Но я не вспомнил ни одного случая, чтобы публично озвученный ультиматум Путину привел бы к какому-нибудь результату, кроме выбитых зубов оппонента.

Этих ультиматумов за 25 лет набралось столько, что в принципе можно уже многотомное собрание сочинений выпускать. И что-то я не помню еще ни одного из ультиматумов, чтобы он возымел действие», – сказал Трухан.

«В 2012 году Путину был объявлен опять-таки Западом жестокий ультиматум, это тоже было. Были и другие ультиматумы, которые предъявлялись Путину, на которые Путину ровно пополам.

Он же сказал, что нам еще кто-то ультиматум в эти праздничные дни решил объявить. Но если я что-то понимаю, что русского разозлить, в День Победы еще ему ультиматум объявить, чтобы он сдался – это п*здец, уже если патологоанатомов призовут с Альфа Центавра, они откажутся этих дебилов даже препарировать, чтоб не заразиться.

Я так понимаю, что если был вариант обозлить всех нас сильнее, то я не знаю даже какую… что надо было сделать. Потому что это они, говорю, в День Победы привязались. Санкции они наложат. Я так понимаю, что они в штаны себе наложили, вычислили и решили что-то другое наложить. Потому что сразу возникает вопрос, иначе что? Ребята, санкций уже 29 тысяч, что вы еще можете?» – подытожил полковник.

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