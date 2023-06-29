В РФ разработана спецткань для спасения раненых бойцов

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В России придумали ткань, залечивающую раны.

Об этом сегодня на форуме «Сильные идеи для нового времени» рассказал специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крайне интересный проект «Реаниматор». Это новое поколение одежды с кровоостанавливающими свойствами. В первую очередь для специальных свойств в одежду погружаются микрокапсулы на базе хитозана, они автоматически при ранении затягивают рану специальным слоем и происходит рубцевание. Один из проектов, например, это по производству одежды такого типа», – сказал Песков.

По его словам, каждый четвертый проект, представленный на форум, касался создания и развития беспилотников.