В РФ решительно потребовали самых жёстких мер за террор на объектах инфраструктуры

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Пожары на трех крупных рынках в разных регионах России произошли на прошлой неделе.

Первым загорелся вещевой рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону. Пожар тушили 3 дня. Он охватил 4 тыс квадратных метров.

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Как только потушили в Ростове, в Москве начался пожар на крупнейшем в Европе рынке «Садовод», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Там погиб человек, но справиться с огнем пожарным удалось за день. Следующей точкой пожара стали Набережные Челны. Там на выходные загорелся авторынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров.

Политолог Сергей Марков считает эти пожары результатом украинских диверсий.

«Может быть случайным совпадение почти одновременный пожар на крупнейших рынках? Может. Но может быть это – не случайность. Ждём тщательного расследования. СБУ и ГУР МО Украины должны быть главными подозреваемыми. Все это ещё раз ставит фундаментальный вопрос СВО: Россия соблюдает все международные конвенции. А против России ведётся война с нарушением конвенций. И чем больше Россия не отвечает, тем больше нарушаются эти конвенции», – написал Марков в своем тг-канале.

Его коллега Марат Баширов считает, что подобного рода теракты приведут только к массовому притоку добровольцев на СВО.

«Спросил торговца овощами из Рязанской области, что он думает о якобы поджогах рынков украинцами. Ответ: если так, то они дебилы – больше контрактников станет, деньги-то надо зарабатывать. Спросил: и Вы пойдете? Он: да, а что делать? Точка сгорела, товар тоже, на полгода точно пойду. Заработаю и снова запущусь. И сдачи сдам, … (нецензурное)», – написал Баширов.

Военный эксперт Вячеслав Шурыгин указывает, что помимо сомнительных пожаров на рынках – есть очевидные диверсии на железных дорогах.

В Бурятии сначала загорелся грузовой состав в Северомуйском тоннеле. Дело было квалифицировано как теракт. Поезда временно пустили в объезд тоннеля, и там на следующий снова взорвалась цистерна.

«Враг расширил географию своих атак на всю территорию страны! А мы благодушествуем! А у нас хрен пойми какое СВО со статусом “Зарницы”! У нас террористам-взрывникам дают сроки меньше, чем за воровство. У нас ФСБ “заблюривает” лица предателей, потому, что борется за их права, а убийце Татарского “светит” срок как обычной уголовнице. Стране нужен СМЕРШ, военно-полевые суды и смертная казнь – за терроризм и диверсии по упрощённой процедуре!», – написал Шурыгин.

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев сообщает, что подразделения СМЕРШ уже появились на новых территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они действуют по принципу советской военной контрразведки.

«Мы сегодня понимаем, что внутри зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые нам гадят. Это хорошо, на БАМе бочки свалились, а если бы пассажирский состав шёл? Что бы мы рассказывали? Отношение должно быть иное. Шпионам надо не по 12 лет строго режима выписывать, а чтобы они пожизненно в глухой тайге корячились на благо Родины. Мне говорят, мол, это бесчеловечно. А уничтожать наших людей это человечно? Борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима, ведь война аукнулась на территории всей РФ», – написал Гурулев.