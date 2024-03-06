В РФ сняли с производства вертолет, способный защитить флот от морских дронов

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Для борьбы с морскими дронами, наносящими болезненные удары по Черноморскому флоту, можно было бы использовать морские вертолеты Ка-27.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил летчик-испытатель, Герой Советского Союза Николай Бездетнов, первым поднявшим в воздух вертолет Ка-50 «Черная акула».

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«Надо вспомнить хорошо забытое старое. Да, раньше не было дронов. Но были торпеды и были средства борьбы с торпедной опасностью. Это морские вертолеты Ка-27. Эти вертолеты способны отслеживать локаторами большую акваторию. Они имеют специальное гидроакустическое оборудование, используют специальные радиобуи, снимают с них информацию, обнаруживают надводные и подводные цели, уничтожают их самостоятельно или наводят на эти цели авиацию», – сказал Бездетнов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что бортовой локатор Ка-27 способен обнаружить любой дрон, а вертолет может выполнять полеты ночью, лететь на малой высоте ниже 50 метров и зависать над нужной точкой. При этом Ка-27 уже не выпускаются.

«В том-то и дело, что надо восстановить их выпуск. Естественно, в обновленном виде. Они еще есть на флоте, но их, наверное, не так много осталось. Вертолеты собирали на заводе в Улан-Уде. Кстати, вопрос напрашивается: зачем прекратили выпуск? Кто принимал такое решение? Если нет возможности быстро возобновить производство, то, черт возьми, купите подобные вертолеты хоть у китайцев. Они необходимы флоту», – убежден испытатель.

По его словам, у Ка-27 есть автоматический режим, когда он может часами висеть на определенной высоте в любых погодных условиях, при этом не прекращая наблюдение, снимая информацию с гидроакустических буев.

«В мое время подводную обстановку контролировал в радиусе семи километров. Но сейчас, думаю, есть аппаратура более чувствительная, и дальность обнаружения целей можно было бы увеличить. Все же зависит от тактики применения, от количества гидроакустических буев», – добавил бывший пилот.

Он добавил, что на Ка-27 есть хорошие противокорабельные средства поражения, включая бомбы.

«Там очень все серьёзно. Я не могу обо всем говорить. Думаю, можно доработать оружие специально для борьбы с дронами, они помельче… Например, использовать против катеров-камикадзе авиационные пушки или крупнокалиберные пулеметы, установленные в специальном контейнере под вертолетом», – подчеркнул Бездетный.