20.03.2020, Симферополь, Евгений Калинин
 
Крым, Политика, Спецслужбы
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В РФ вскрыта террористическая сеть, прикрывавшаяся псевдоблаготворительностью




Российскими спецслужбами пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службой безопасности Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержание проводилось ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории республик Крым, Коми и Ростовской области.

Отмечается, что задержанные осуществляли ресурсное обеспечение боевиков, создав межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств.

«Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн. рублей. В результате проведенных по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации обысков изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

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