02.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Спецслужбы
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В РФ задержана группа международных террористов




ФСБ задержала в Крыму сторонников международной террористической организации, планировавших выехать через третьи страны на территорию Сирии, чтобы вступить в ряды боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Двое задержанных являются уроженцами одной из стран Средней Азии. Несостоявшиеся боевики купили лекарства и камуфляжную униформу и уже готовились выехать из Крыма в Краснодар на такси. Оттуда они планировали на автобусе выехать в Грузию, а из Тбилиси – в Стамбул.

«Задержаны двое уроженцев стран Средней Азии 1997 и 1999 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к совершению преступления, участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической)», – заявили в пресс-службе.

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