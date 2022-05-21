В Риге под флагами Украины провели шествие за снос памятника героям Великой Отечественной

21.05.2022  00:16 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Латвия, Нацизм, Прибалтика


В Риге состоялось шествие русофобов с требованием изгнать из страны нелояльных нацистам граждан, а также снести памятник героям Великой Отечественной войны, к которому ежегодно 9 мая приходят десятки тысяч человек, вызывая бешенство правящего прозападного режима.

Об этом сообщил правозащитник Владимир Линдерман в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Дети, шарики, цветы, флажки. Какие милые люди! В них нет ни капли агрессии. Все, чего они требуют, – сноса священного для нас памятника Освободителям Риги и лишения гражданства сотен тысяч «нелояльных», с последующей принудительной депортацией за пределы Латвии. Это – нацизм? Как вам такое могло прийти в голову?!» – комментирует Линдерман.

Он отметил, что, несмотря на очевидное нарушение норм «европейской демократии», власти отнеслись к нацистскому шествию лояльно.

«Не буду приводить названия европейских конвенций, но все они запрещают лишать гражданства людей, у которых нет гражданства другого государства. Массовое принудительное выдворение из страны «нелояльных» квалифицируется как преступление против человечности.

Надо четко зафиксировать этот факт: организаторы шествия, основываясь на своих нацистских убеждениях, призвали совершить преступление против человечности. И органы власти отнеслись к этому призыву с сочувствием и пониманием.

Денацификация неизбежна, как смена времен года.

Среди организаторов нацистского шествия музыкант Ральф Эйландс и актер Интарс Решетинс», – уточнил Линдерман.

 

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