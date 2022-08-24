В Риге показательно снесли главный советский памятник и жестко разогнали протестующих

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Латвийская полиция жестко разогнала жителей Риги, которые пришли протестовать против сноса памятника Освободителям Риги, снесенного во вторник по приказу властей. На этом месте рижане раньше обычно праздновали День Победы.

Людей задерживали еще в километре от места, на котором стоял монумент. Те, кто сумел пройти, не смогли зажечь свечи и возложить цветы. Они просто пели песни военных лет. Полицейские в громкоговорители сообщили, что акция незаконна, а потом начались жесткие задержания. Над территорией парка поднялись дроны.

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Гонения на несогласных начались еще накануне. Было задержано 7 человек пришедших выразить свой протест. Им вменили нарушение требований закона о собраниях, шествиях и пикетировании. Было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, мелкое хулиганство при отягчающих обстоятельствах и неповиновение законным требованиям полиции.



Параллельно проходил пикет латышских националистов. Молодые люди развернули флаги и плакат «Чемодан-вокзал-Россия» и заявили, что защищают «родину от оккупантов». К ним полиция даже не приближалась.

Утром во вторник территория была огорожена. По периметру дежурили не менее 10 полицейских машин. К памятнику доставили тяжелую строительную технику. Скульптуры солдат с монумента Освободителям Риги не просто повалили, но и частично разрушили.

Латышские власти заявили, что в акциях протеста принимали участие иностранцы, которые будут депортированы из страны.Напомним, монумент в Риге десятилетиями служил точкой сборки для представителей русской общины Латвии, был местом проведения мероприятий на 9 мая, служивших напоминанием о том, что сотни тысяч жителей Латвии не согласны с националистическим курсом власте и сохраняют альтернативную официозу историческую память.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям Риги. Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

Но латышские журналисты выяснили поразительный факт. Оборудование для сноса предоставила российская компания VideoNet№1, центральный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Сносом занимался их латышский партнер BALTIC BUILDER GROUP.