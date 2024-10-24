В Риге потребовали ввести санкции против двух миллионов русских инженеров и рабочих

Константин Серпилин.  
24.10.2024 23:26
  (Мск) , Рига
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Запад должен ввести санкции против двух миллионов работников российского ВПК и инженеров.

Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге заявил научный сотрудник Института Европейского университета имени Макса Вебера Богдан Бернадский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен ввести санкции против двух миллионов работников российского ВПК и инженеров. Об этом...

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«Объём и рамки персональных и отраслевых санкций нужно расширять, делать их более целенаправленными. Например, два миллиона русских работают в военном секторе, в разных компаниях ВПК. 1300 компаний работает в этом секторе в России.

И не все представители этих компаний включены в санкционные списки. Это директора, заместители директоров, те, кто несёт ответственность за инженерные разработки. В эту отрасль инвестируются миллионы рублей», – трепался русофоб.

Русофобский эксперт призвал представителей парламентов разных стран-«партнёров» Украины поддержать его предложение по ужесточению санкций.

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