В Риге потребовали ввести санкции против двух миллионов русских инженеров и рабочих

Запад должен ввести санкции против двух миллионов работников российского ВПК и инженеров.

Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге заявил научный сотрудник Института Европейского университета имени Макса Вебера Богдан Бернадский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Объём и рамки персональных и отраслевых санкций нужно расширять, делать их более целенаправленными. Например, два миллиона русских работают в военном секторе, в разных компаниях ВПК. 1300 компаний работает в этом секторе в России.

И не все представители этих компаний включены в санкционные списки. Это директора, заместители директоров, те, кто несёт ответственность за инженерные разработки. В эту отрасль инвестируются миллионы рублей», – трепался русофоб.