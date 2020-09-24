В ритуальном противостоянии с Западом Лукашенко заручился поддержкой Китая

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил сегодня с заявлением о том, инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеют «достаточной демократической легитимности».

ЕС считает президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными и «ведет переоценку отношений с этой страной».

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Всего 15 стран не признают Лукашенко президентом Белоруссии. Это не только восточноевропейские страны, традиционно стоящие на антибелорусских и антироссийских позициях, но и США, Германия, Великобритания, Канада, Дания и Нидерланды.

Этот демарш, впрочем, не помешал США фактически назначить нового посла в Минск. Главный враг Лукашенко Литва также не намерена закрывать свое посольство. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис пояснил, что «сотрудничество между государственными инстанциями, дипломатические отношения продолжаются».

Таким образом, пока нельзя считать кампанию по непризнанию Лукашенко бойкотом Белоруссии со стороны Запада.

Сам белорусский президент демонстрирует уверенность. Немалую роль в это играет такой мощный союзник как Китай. МИД КНР заявил сегодня, что Китай уважает выбор, сделанный белорусским народом и выступает против создания «волнений в стране внешними силами».

Сегодня же вице-спикер белорусского сената Валерий Мицкевич на встрече с председателем комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Есуем заявил о подготовке визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Благодарность Лукашенко не заставила себя ждать. Сегодня он вручил чрезвычайному и полномочному послу КНР Цуй Цимину орден Почета.

«Вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной республики, моему доброму другу, давнему, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно последнее время. Он первым поздравил меня с победой на выборах. Передайте ему, что в Белоруссии у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской народной республики», – сказал Лукашенко.

Он также пожаловался китайскому дипломату на «неконструктивную позицию некоторых соседей».

«Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие.

Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно.

Ну к чему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение, чтобы больше вывалило на улицу как обычно в субботу и воскресенье людей, вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы», – сказал Лукашенко.

Сегодня же сторонники Лукашенко выставили немногочисленный пикет у посольства Литвы в Минске. В руках они держали плакаты «Тихановскую в президенты Литвы», «Руки прочь от Беларуси», «Забыли, кто вас освобождал в 1944 году».