В Росреестре пожаловались на Херсонскую область

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Херсонская область отстает от других новых территорий РФ по оформлению имущественных прав на недвижимость и землю.

В регионе нет нормативной базы, учитывающей особенности земельных отношений и учета бесхозных объектов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Совфеде на заседании «круглого» стола по реализации Доктрины продовольственной безопасности замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил, что для интеграции в правовое поле РФ нужно сформировать региональную правовую базу.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской областях уже приняты законы и постановления, предусматривающие особенности переоформления ранее возникших имущественных прав. С учётом того, что не во всех регионах есть интернет-связь, документы на переоформление принимают в бумажном виде в МФЦ.

«Мы предусмотрели, чтобы сельхозтоваропроизводителям и другим правообладателям не причинять личных неудобств, каким образом одни права трансформируются в права Российской Федерации и виды разрешённого использования. То есть сейчас нам удалось в трёх регионах выстроить достаточно объёмную нормативную базу, которая позволяет спокойно себя чувствовать правообладателем земельных участков. Вынужден сказать, что в Херсонской области до сих пор у нас такие акты не приняты. То есть нет ни особенностей регистрации права, нет ни особенностей по земельным отношениям, по бесхозяйным объектам. В трёх регионах продвинулось хорошо, в Херсонской области в настоящее время этого не случилось», – подчеркнул Бутовецкий.

По его информации, органы Росреестра на территории Луганской народной Республики бьют рекорды по приему документов – в день один регистратор рассматривает примерно 70 пакетов документов. В Донецкой народной Республике один сотрудник принимает 50 пакетов документов по регистрации прав, в Запорожской области тоже работа идёт, но не так интенсивно.

«В Херсонской области тоже работа ведётся достаточно слабо, и у нас там не осуществляются, к сожалению, кадастровые работы», – подчеркнул Бутовецкий.

По оценкам Росреестра, на территории новых регионов существует 4,5 миллиона объектов недвижимости. Оцифровка архивов займет несколько лет.