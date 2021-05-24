В России 10 раз пересматривали подходы к лечению ковида – Мурашко

24.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Пока рано успокаиваться из-за нормализации эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией нового типа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос, ушла тревого первых дней, связанная с эпидемией коронавирусной инфекции.

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«Нет! Мы же имеем дело с неизвестной доселе инфекцией. И все научное сообщество, и практикующие врачи – все обменивались информацией на ходу. С первого дня, когда мы выбрали новый формат – режим двух документов. Один – это приказ министерства здравоохранения по организации медицинской помощи. Второй – методические рекомендации по лечению. Всего два основных документа.

Эту практику многие страны у нас заимствовали, сделали у себя аналоги, потому что так проще и понятнее. Если действует версия номер десять, то, соответственно, мы лечим по версии номер десять. Если ее актуализировали и вышла одиннадцатая версия – лечим по ней», – сказал министр.

«Мы десять раз пересматривали наши подходы к лечению ковида! Кстати, это порой звучит упреком. Хотя, по сути, эти пересмотры – пример того, что появление новых знаний, новых препаратов, выбор наиболее эффективных из них требовали от нас максимально оперативно давать доступ к этим знаниям и лекарствам врачам на всей территории страны.

Я вспоминаю первую волну, с которой мы столкнулись. Тогда всем было страшно. Все пытались помочь и помогали реально: и добровольцы, и волонтеры, и бизнес. А когда поняли, что можно выживать, когда появилась вакцина, то… Появилось какое-то состояние успокоенности, умиротворенности. Как будто не так все страшно, может, мимо пролетит. Вот это, конечно, меня, как врача, в первую очередь, очень беспокоит», – резюмировал министр.