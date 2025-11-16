В России 140 миллионов Путиных! – пенсионер Ющенко мечтает дожить до «фрагментации России»

Все 140 миллионов россиян – это «маленькие Путины», которые полностью поддерживают президента страны.

Об этом в эфире видеканала Ukrainer заявил бывший президент Украины, националист Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ющенко посетовал, что россияне не хотят извиняться перед Украиной, но при этом, почему-то посчитал, что РФ уже якобы стоит на пороге развала.

«У них даже желания нет каяться, они этого не понимают. Потому что Россия – это сплошной путинизм, это те 140 миллионов, «путиных» – лишь бы только сигареты и водка не дорожали, все остальное они ему простят.

А с другой стороны, возможно, Путин делает колоссально большую политику, что приводит к могиле Россию. России, которую мы знали до этого, уже никогда больше не будет, я вас уверяю.

И мы еще станем свидетелями ее распада. Мне нравится, как наши политические обозреватели говорят, к фрагментации России. Пусть будет так, мне это нравится», – заявил Ющенко.