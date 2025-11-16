В России 140 миллионов Путиных! – пенсионер Ющенко мечтает дожить до «фрагментации России»

Анатолий Лапин.  
16.11.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 691
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Все 140 миллионов россиян – это «маленькие Путины», которые полностью поддерживают президента страны.

Об этом в эфире видеканала Ukrainer заявил бывший президент Украины, националист Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все 140 миллионов россиян – это «маленькие Путины», которые полностью поддерживают президента страны. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ющенко посетовал, что россияне не хотят извиняться перед Украиной, но при этом, почему-то посчитал, что РФ уже якобы стоит на пороге развала.

«У них даже желания нет каяться, они этого не понимают. Потому что Россия – это сплошной путинизм, это те 140 миллионов, «путиных» – лишь бы только сигареты и водка не дорожали, все остальное они ему простят.

А с другой стороны, возможно, Путин делает колоссально большую политику, что приводит к могиле Россию. России, которую мы знали до этого, уже никогда больше не будет, я вас уверяю.

И мы еще станем свидетелями ее распада. Мне нравится, как наши политические обозреватели говорят, к фрагментации России. Пусть будет так, мне это нравится», – заявил Ющенко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить