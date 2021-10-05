В России анонсировали еще один газопровод в обход Украины

05.10.2021 15:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Европа может в ближайшее время обратиться к России с просьбой построить вторую ветку газопровода «Балканский поток» – сухопутного продолжения «Турецкого потока». Сейчас через «Балканский поток» проходит 15,75 млрд кубометров газа.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьев.live» заявил депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы сами обратятся к нам с предложением о второй нитке», – сказал Бабаков.

По его словам, строительство национальных газопроводов в Болгарии, Сербии, а теперь и в Венгрии впервые обеспечило технологическую возможность доступа российского газа через Турцию в Европу.

«Это историческое событие. Этот процесс коснулся традиционного маршрута через Украину. Вскрылось все то, что долгие годы наши специалисты пытались донести до мировой общественности и до граждан Украины. Нынешнее руководство Украины цинично зарабатывает с определенным набором представителей верхушки европейских стран. Это связано с тем, что они называют «продажей газа из Европы на Украину» то, что являлось элементарным отбором из трубы российского газа. Этим объясняется та злоба, которая идет и со стороны Европы, и со стороны Украины, где теперь скрыть кражу российского газа стало невозможно», – сказал Бабаков.

Он подчеркнул, что при строительстве «Балканского потока» использовались новые технологии, которых нет на Украине.

«ГТС Украины не разделяется на транзитную часть и национальную. Поэтому, чтобы обеспечить транзит газа через Украину, нужно закачивать туда такое количество газа, которое бы поддерживало давление во всей системе. Даже в период «пророссийских» руководителей этой страны, никто не вкладывал деньги в ГТС. Поэтому она в печальном состоянии, и ее содержание и ремонт требуют гораздо больших средств. Теперь европейские страны получают газ без риска», – сказал Бабаков.