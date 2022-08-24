В России атаковали здание обладминистрации

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Новости Украины

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области.

Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», – написал Клычков.

Он высказал версию, что теракт был приурочен ко дню независимости Украины.

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы», – написал Клычков.

С версией губернатора согласился политолог Сергей Марков. Он связывает теракт в Орле и убийство главы администрации села Михайловское в Запорожской области.

«Нет никаких сомнений, что нынешнее марионеточное государство Украины является террористическим и его необходимо нейтрализовать», – написал Марков.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов предполагает, что атака на здание Орловской администрации связано с тем, что губернатор области – член КПРФ.

«Для Левого фронта очевидно, что подлый теракт против патриотической администрации был согласован с США и их союзниками. Надеюсь, что заказчики будут быстро установлены и приговорены к высшей мере наказания!», – написал он.