В России азербайджанцы начали нападать на армян

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В Сети появились ролики, как азербайджанцы толпой нападают на армян, избивают их и заставляют извиниться.

Как передает корреспондент «ПолитНавгиатора», инциденты произошли в Москве.

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На видеороликах, опубликованных в интернете, видно, как порядка десятка человек крушат машину вероятного армянина, а также догоняют человека, валят на землю и избивают, требуя признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

По мнению политолога Игоря Димитриева, такие акции должны жестко пресекаться российскими правоохранителям.

«Организованные группы азербайджанцев нападают на армян. В сети появилось много видео. Вероятно, спланированные акции. Пресекать нужно исключительно жёстко. Исключительно! Монополия на применение насилия в России у российского государства. Если спустить ответственность за погромы хоть на чуточку, мало всем нам тут не покажется. Воюют – там, а здесь – ходят по струнке», – пишет Димитриев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в полдень 12 июля на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошёл вооружённый конфликт, есть убитые и раненые.

Военный эксперт Александр Запольскис заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе можно решить, только вернув все эти территории в состав России.