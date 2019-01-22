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22.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия
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В России благополучно завершилась история с попыткой захвата самолёта

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Сургута в Москву захватил 41-летний пассажир по имени Павел. Он потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан.

Об этом сообщает «Интерфакс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, командиру самолета удалось уговорить «угонщика» сесть на дозаправку в Ханты-Мансийске, тот согласился и борт взял курс на этот город. Приземлившись в аэропорту, борт отогнали на самую дальнюю стоянку, где за дело взялись силовика.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что преступник был задержан, оружия при нем не оказалось. Во время ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, задержанного зовут Павел Шаповалов. Скорее всего, речь идет о хулиганстве. На борту «Боинга-737-800 NG» «Аэрофлота» с номером рейса SU-1513 находилось 69 человек.

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