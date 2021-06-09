В России будут блокировать до суда ложные обвинения в интернете

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении поправку к закону «Об информации», которая предусматривает возможность внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

Основанием для блокировки станет заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К такому заявлению будет необходимо приобщить документы, подтверждающие недостоверность размещённой информации.

«К сожалению, интернет сейчас – территория, где действует презумпция виновности, а не наоборот. Мы надеемся, что этот инструмент поможет тем, кто борется за свою честь достоинство и деловую репутацию», – сказал представлявший законопроект депутат от «Единой России» Сергей Боярский.

Законопроект раскритиковали представители всех трех оппозиционных фракций.

«Под конец своей каденции Госдума окончательно наступает на конституционное право граждан получать и свободно распространять информацию под заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации… Вы принимаете закон, по которому тройка: прокурор субъекта, представитель Генпрокуратуры и Роскомнадзор, – будет полностью блокировать информацию», – заявил «жириновец» Сергей Иванов.

Представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг полагает, что проблему можно было бы решить в рамках существующей правоприменительной практики.

«В тех случаях, когда действительно надо удалять информацию, этот закон нам не поможет. А в тех случаях, когда вопрос спорный и политический, этот закон дает инструмент для вычищения информационного поля перед выборами», – сказал Гартунг.

Коммунист Алексей Куринный считает, что закон будет применяться избирательно.

«Тот механизм, который заложен в законопроекте, он абсолютно избирательного действия… Смогут ли десятки тысяч оскорбленных, несправедливо обвиненных граждан по этому механизму восстановить свои права? Безусловно, нет. У нас не так много прокуроров. Заниматься этим будут в исключительно нужных случаях, когда обидели важного человека», – сказал депутат.

Несогласным оппонировал единоросс Евгений Ревенко.

«Механизм, который предлагается данным законопроектом, прозрачен и эффективен. В течение двух рабочих недель человек может воздействовать на ту клевету, которая по отношению к нему распространяется… Данный законопроект – это наступление на ту вакханалию, которая часто творится в интернете. Это наступление на клевету, на очернительство… Вы предлагаете вбрасывать чернуху в интернете, потом иди-свищи-доказывай… Этот закон может приостановить те кампании глумления, которые мы видим в сети», – сказал он.