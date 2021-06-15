В России будут сажать на 6 лет за организацию нежелательных НПО

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который ужесточает уголовное наказание за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России.

Ранее создатели нежелательных НПО могли отделаться штрафом да полумиллиона рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас эта норма отменяется. Создание и руководство нежелательными организациями будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Штрафы предусмотрены для рядовых членов нежелательных организаций.

В отдельный состав выделяется предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности нежелательной НПО в России. Наказание предполагает обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырёх лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

Чтобы избежать наказания, нужно будет оборвать связи с нежелательной организацией и сотрудничать со следствием для раскрытия преступления.