В России движется к закату эпоха офшорно-дивидендной аристократии

Любовь Смирнова.  
17.02.2023 17:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Экономика, Энергетика


Россия больше не может ориентироваться исключительно на доходы с экспорта природных ресурсов и вслед за импортозамещением придет экспортозамещение.

Такое мнение в эфире авторского канала Семена Уралова сделал экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия больше не может ориентироваться исключительно на доходы с экспорта природных ресурсов и вслед...

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«Главная перемена для нас – это по факту конец эпохи рентономики. Если последние 30 лет мы во многом выживали за счёт природной ренты добычи полезных ископаемых и их экспорта, то теперь нам нужно думать об изменении направления этого самого экспорта.

Условно – тянуть новые трубы в Азию, создавать газовый хаб в Турции, запускать собственную биржевую торговлю с привязкой к рублю, а заодно нам нужно думать про экспортозамещение.

«Газпром» в этом направлении уже пару лет как работает. Как раз программа догазификации с подводом трубы вплоть до границы земельного участка – это как раз экспортозамещение, увеличение ёмкости внутреннего рынка и, таким образом, снижение своей зависимости от экспорта этого газа. То же производство метанола, удобрений, потому что тонна аммиака – это примерно 1 тысяча кубов природного газа», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что главным «врагом» экспорта стали скидки на энергоносители.

«Скидка на нефть на пике доходила до 40 долларов за баррель, потом сократилась до 25 и 30 долларов, а после введения эмбарго снова доросла примерно до 40 долларов. Скидка на уголь при его поставках в Азию составляет от 50 до 60%, тонна угля продаётся за 130 – 140 долларов и эта причина, по которой не вводилась пошлина на экспорт угля.

Скидки возросли, как только увеличились издержки, связанные со страховыми, с кредитованием, и, самое главное, возросла стоимость логистики. Потому что если раньше этот уголь шел в Европу, то теперь его приходится везти в Азию.

Плюс у нас проблемы с собственным торговым флотом. Яркий пример – та же нефть. До того, как Россия сформировала «теневой флот» танкеров, нашу нефть возили греки, наше зерно вообще экспортировал кто попало», – указал Лизан.

Он добавил, что с окончанием эпохи рентономики «к закату движется эпоха офшорно-дивидендной аристократии».

«Это вот как раз наши любимые Потанин, Мордашов и ещё десятки людей, которые долгие годы жили и за счёт дивидендов, – пояснил эксперт. – Есть у меня подозрение, что также закончится эпоха налоговой вольницы для агрохолдингов. Потому что налоги они платят минимальные, темпы роста их прибыли колоссальные, во многом уже агрохолдинги некоторые достигли таких вершин в развитии и по мощностям, что по факту уже начинают представлять угрозу для сельского хозяйства.

Например, та же группа «Черкизово», которая безудержными темпами растёт, либо «Мироторг». С учетом того, что денег в бюджете становится меньше, соответственно рано или поздно ведут полноценные налоги для агрохолдингов».

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