В России есть кому поработать с мусульманами Балкан – Бондаренко

Россия могла бы предоставить свои площадки для ведения переговоров по урегулированию косовского конфликта.

Об этом в эфире youtube-канала ForPost TV заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не столько московскую площадку, сколько казанскую или грозненскую площадку – можно и нужно было предложить давно, но этого не было сделано. С косоварами никто не вступал в такие отношения.

А если бы Рамзан Кадыров устроил балканское турне и пообщался с мусульманами там, это бы могло серьезным образом изменить отношение к России среди мусульман Балканского полуострова», – сказал Бондаренко.