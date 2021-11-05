Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
05.11.2021 20:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Босния, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

В России есть кому поработать с мусульманами Балкан – Бондаренко

Россия могла бы предоставить свои площадки для ведения переговоров по урегулированию косовского конфликта. Об...

Россия могла бы предоставить свои площадки для ведения переговоров по урегулированию косовского конфликта.

Об этом в эфире youtube-канала ForPost TV заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Не столько московскую площадку, сколько казанскую или грозненскую площадку – можно и нужно было предложить давно, но этого не было сделано. С косоварами никто не вступал в такие отношения.

А если бы Рамзан Кадыров устроил балканское турне и пообщался с мусульманами там, это бы могло серьезным образом изменить отношение к России среди мусульман Балканского полуострова», – сказал Бондаренко.

Он выразил сожаление по поводу того, что для Кадырова «выставили красные флажки» и запретили ему заниматься внешней политикой.

«Нужно, чтобы Владимир Путин и Сергей Лавров предложили ему стать инструментом российской внешней политики на Балканах», – отметил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть