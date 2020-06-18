В России есть желающие переписать историю Великой Отечественной – генерал ФСБ

18.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Псевдоисторики внутри российского общества проводят планомерную работу над разрушением исторической памяти о Великой Отечественной войне и десакрализации символов Победы.

Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федераций заявил бывший начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант Василий Христофоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целью российской внешней политики, в связи с информационными войнами по поводу исторической памяти, является, во-первых, связать воедино всё постсоветское пространство и укрепить статус России как главного победителя нацизма, гаранта мира и ведущей мировой державы. Эти постулаты закреплены во многих документах, в частности, в недавно принятой стратегии по противодействию экстремизму.

Полагаю, в скором времени, мы сможем ознакомиться с позицией президента Владимира Путина по этому вопросу и с интересом ожидаем выхода его второй статьи – по поводу Второй мировой войны.

В стенах Совета Федераций не раз звучали, установки о том, что необходимо объединить усилия, против попыток переписать общую историю, против любых попыток умалить роль наших народов в Победе над нацизмом и в освобождении Европы и мира от коричневой чумы», – отметил Христофоров.

Он возмутился попытками внутрироссийской псевдоисторической мысли опорочить советскую сторону в глазах российского зрителя и читателя.

«Необходимо отметить, что существуют проблемы с восприятием страниц Великой Отечественной войны, характерные и для российского общества. Мы отмечаем некоторую перенасыщенность массового пространства так называемой историей – псевдоисторическими книгами, таких авторов как Суворов, а также недавно опубликованные сокровенные дневники и личные записи Лаврентия Берии, которые не имеют никакого отношения к бывшему наркому внутренних дел СССР, а полностью являются выдумка авторов этой публикации.

Также фильмы «Утомлённые солнцем 2», «Апостол», «Сволочи». При этом сценаристы, писавшие сценарий для фильма «Сволочи», обратились в Центральный архив ФСБ, с просьбой, предоставить им документ о том, как советские спецслужбы использовали подростков для совершения диверсионных актов в тылу противника.

Ответ Центрального архива был такой, что «советские спецслужбы, никогда не использовали и не пытались использовать подростков для совершения диверсионных актов, но есть документы, фотографии и свидетельства о том, что германская военная разведка пыталась использовать, советских подростков для совершения диверсионных актов в тылу советских войск».

К нашему удивлению, сценаристы отказались от этих документов, и сняли фильм под названием «Сволочи», который полностью, фальсифицирует историческую действительность», – рассказал докладчик.

Также генерал-лейтенант сообщил об актах десакрализации символом Победы в Великой Отечественной войне.

«Благодаря усилиям псевдоисториков, складывается дискретный образ Победы, состоящий из набора случайных фраз, фотографий, картинок.

К примеру, в одном из городов Республики Коми, где в годы Великой Отечественной войны был сформирован, стрелковый батальон на оленьих упряжках, был размещен огромный баннер с фотографией солдата и оленя. Тем самым авторы данного баннера хотели увековечить память военнослужащих, но оказалось, что на этом баннере изображён финский солдат с финским автоматом.

Фотография была взята из интернета, и авторы не удосужились прочитать подпись что была сделана под этой фотографией. И таких примеров, к сожалению, достаточно.

А судя по георгиевским ленточках, появляющихся на тапочках, амортизаторах, колбасе и майонезе, мы наблюдаем десакрализацию военной символики и коммерциализацию образов войны», – добавил Христофоров.